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В Татарстане приостановили диспансеризацию и медосмотры из-за ситуации с COVID-19

22:57, 02.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане приостановили диспансеризацию и медосмотры из-за ситуации с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане приостановили диспансеризацию взрослых и детей, а также профилактические медосмотры до «улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки». Соответствующий приказ министр здравоохранения республики подписал 25 октября.

С этой же даты приостановили диспансеризацию. Исключение Минздрав РТ сделал для «углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию», пишет «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Камский детский медицинский центр в Челнах сообщил о временной приостановке профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения. Ранее Татарстан оказался в числе регионов, куда выехал Росздравнадзор для оказания помощи по борьбе с COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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