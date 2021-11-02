В Татарстане приостановили диспансеризацию и медосмотры из-за ситуации с COVID-19
В Татарстане приостановили диспансеризацию взрослых и детей, а также профилактические медосмотры до «улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки». Соответствующий приказ министр здравоохранения республики подписал 25 октября.
С этой же даты приостановили диспансеризацию. Исключение Минздрав РТ сделал для «углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию», пишет «Коммерсантъ».
Сегодня Камский детский медицинский центр в Челнах сообщил о временной приостановке профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения. Ранее Татарстан оказался в числе регионов, куда выехал Росздравнадзор для оказания помощи по борьбе с COVID-19.
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