На депутата из Челнов возбудили дело за несостоявшийся пикет против QR-кодов

На депутата горсовета Набережных Челнов Татьяну Гурьеву, возглавившую движение против обязательных прививок от коронавируса, составили протокол за проведение несанкционированного публичного мероприятия, сообщает «Коммерсант».



Пикет согласовали с властями с участием до 200 человек, но затем отменили. Чиновники сослались на антиковидные ограничения и запрет всех массовых мероприятий. При этом согласно постановлению правительства РТ №1006, допускается «проведение досуговых, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий.

Сама Гурьева сообщила, что не проводила массовое мероприятие, а пришла сообщить гражданам об отмене акции. Гурьевой грозит штраф до 30 тысяч руб., обязательные работы или административный арест до 10 суток.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане QR-коды начали действовать с 11 октября. После этого депутат горсовета Набережных Челнов от партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева направила обращение к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе.

Маргарита Головатенко