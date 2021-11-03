Инфекционист не поддержал идею выдавать QR-коды неофициально переболевшим COVID-19

Переболевшими COVID-19 считаются те, у которых заболевание было подтверждено. Позиция о выдаче QR-кодов неофициально переболевшим не поддерживается, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Он отметил, что эта позиция не поддерживается ВОЗ.

— Перенесшими ковид принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено, — они имеют иммунитет. Через полгода после заболевания они должны пройти ревакцинацию, чтобы поддерживать иммунитет таким, чтобы защищаться от новых штаммов, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что петербуржцы, переболевшие COVID-19, но не обращавшиеся к врачу, смогут также получить QR-коды. Подтверждать факт перенесенного COVID-19 жители будут по положительному ПЦР-тесту. Письма с разрешением на выдачу документов комитет направит в ближайшее время.



Татьяна Леухина