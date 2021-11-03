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Жители Казани оценили неделю комфортной жизни в локдауне в 37 тысяч рублей

08:30, 03.11.2021
Жители Казани оценили неделю комфортной жизни в локдауне в 37 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru

Для комфортного недельного локдауна жителю Казани в среднем нужно 37 тысяч рублей, таковы данные сервиса по поиску работы SuperJob, которые есть в распоряжении «Реального времени».

Казань по этому показателю — один из самых неприхотливых городов рейтинга. Так, в Москве комфортная неделя локдауна оценивается жителями в 55 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — в 47 тысяч рублей, в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону — в 45 тысяч.

В среднем россиянам в неделю нужно по 45 тысяч рублей на человека. Женщинам нескольким меньше, чем мужчинам — 40 тысяч рублей против 50 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru

Опрос проводился среди жителей городов-миллионников старше 18 лет. Размер выборки: 9 000 респондентов — по 1 000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.

Татарстан перешел на режим нерабочих дней с 30 октября до улучшения обстановки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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