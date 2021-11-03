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В центре им. Гамалеи заявили, что продлевать нерабочие дни в России из-за ситуации с ковидом нет необходимости

04:32, 03.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В центре им. Гамалеи заявили, что продлевать нерабочие дни в России из-за ситуации с ковидом нет необходимости
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В России нерабочие дни из-за распространения COVID-19 продлевать нет необходимости. Это может отрицательно повлиять на настроение в обществе и понизить уровень иммунитета у людей, считает ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын.

— Это больше нанесет социального вреда, это принесет больше озлобления в обществе и снижение уровня иммунитета за счет социальных переживаний людей, которые временно не работают, не знают, как им заплатят зарплату, — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: Ринат Назметдинов

Нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября должно хватить для того, чтобы оттянуть пик заболеваемости.

В Новгородской области продлили нерабочие дни еще на неделю — до 15 ноября. Вчера власти трех регионов: Ульяновской области, Амурской области и Республики Коми допустили подобные меры.

Татьяна Леухина
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