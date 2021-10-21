В Госдуме предложили сделать тестирование на коронавирус бесплатным и доступным

В Госдуме предложили сделать бесплатными тесты на коронавирус. Депутаты Алексей Куринный и Сергей Казанков обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать гражданам возможность сдать тест при первых признаках ОРВИ.

Депутаты отмечают, что одной из причин неконтролируемого роста больных стала неспособность системы здравоохранения эффективно прерывать цепочки распространения вируса. Во многих регионах нет возможности массово тестировать людей с признаками ОРВИ. При этом до 50% из них могут быть инфицированы COVID-19. В итоге люди вынуждены обращаться в перегруженные медучреждения.

По мнению парламентариев, изменить ситуацию могло бы регулярное тестирование в коллективах. Это сократит расходы государства на лечение заболевших и стоимость самих тестов, пишет «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru

Экспресс-тестирование от коронавируса для каждого желающего доступно в Москве. В московских МФЦ и ТЦ открылись 20 точек по тестированию.



Ольга Шагиева