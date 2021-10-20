Эксперт: ущерб бизнесу Татарстана от «нерабочих дней» может составить 15 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстану, как одному из регионов, где наблюдается одна из самых напряженных обстановок по коронавирусу, грозит введение нерабочих дней уже с 23 октября. Официального решения пока нет — его примут на совещании президента РТ Рустама Минниханова и регионально оперштаба.



Тем временем татарстанский бизнес уже явно подсчитывает убытки. На их финансовом благополучии уже сказались QR-коды, заведения начали приостанавливать свою работу.

— Годовой НДФЛ за 2020 год в Татарстане был собран в сумме 84 млрд рублей, значит месячный НДФЛ примерно 7 млрд рублей, а соответствующий ему фонд оплаты труда около 54 млрд руб. Восемь дополнительно оплачиваемых дней выходных — это примерно 27% от месячной оплаты. Если брать весь месячный фонд оплаты труда, то для Татарстана величина потерь работодателей только по прямой выплате заработной платы за новые 8 дней выходных составит 15 млрд рублей, — заявляет казанский блогер и экономист Альберт Бикбов.

Эта сумма приведена без учета 30% взносов работодателей в ПФР и ФОМС и общих потерь от простоя. «Т.е. только от затрат на оплату труда в «новые выходные» работодатели Татарстана теряют около 19,5 млрд рублей. И это только самая минимальная планка потерь», — подчеркнул Бикбов.

По оценке эксперта, речь идет об экономическом ущербе на сумму десятки миллиардов рублей для работодателей Татарстана. «Это очень страшный удар по экономике», — констатировал Бикбов.



По словам эксперта, надежды на то, что бюджет Татарстана закроет потери работодателей от нерабочих дней, практически нет. В нем на этот год не заложено соответствующих параметров.

— Кроме этого, бюджет Татарстана 2021 года был сверстан с дефицитом в размере 7 млрд рублей. Значит, чтобы компенсировать удар по экономике республики, федеральный центр должен оказать помощь в виде безвозмездных бюджетных выплат на сумму не ниже 20-30 млрд рублей, — обратил внимание он.

Бикбов напомнил, что Татарстан — регион-донор, но из-за нерабочих дней он может пополнить число «депрессивных» регионов. Чтобы избежать такого развития событий, он призвал федеральный центр помочь республике.

Фото: realnoevremya.ru

Признают, что нерабочие дни нанесут удар по экономике и бизнесу, и в российском правительстве. На совещании с Путиным первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что потери бизнеса в России от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд рублей в сутки.

Решение он видит в возобновлении программы льготного кредитования и введении грантов для субъектом малого и среднего предпринимательства. Планируется, что выплаты по программе ФОТ 3.0 будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря.



Что касается грантов, выплат в объеме 1 МРОТ на 1 занятого, их смогут получить компании из сфер, наиболее пострадавших от введения мер, — спорта, гостиничного и ресторанного бизнеса, дополнительного образования, культуры и развлечений и т.п. Ожидается, что мера поддержки охватит 2 млн человек. Ее финансирование потребует выделить 27 млрд рублей.

Период нерабочих дней стартует по всей России с 30 октября. В своем указе Путин поручил правительству страны и главам регионов определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в этот период и предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО.



Татьяна Демина