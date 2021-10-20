Эксперт прокомментировал эффективность локдауна

Если ввести недельный локдаун, то рост заболеваемости сильно не уменьшится. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.

Он отметил, что разобщение — это один из методов по снижению роста заболеваемости, но из-за локдауна болезнь никуда не исчезнет. Лопушов рассказал о том, что в первую очередь важно увеличивать количество вакцинированных. С помощью прививки человек становится менее восприимчив к вирусу, добавил он.

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала, что в случае федерального решения об объявлении нерабочих дней татарстанцы должны будут находиться дома.

— Любые нерабочие дни в качестве разобщения потребуют от нас нахождения только в периметре своего дома, заказа дистантом еды и многих других мер, — сказала она.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Алексей Нечаев