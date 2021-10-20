В Крыму ввели систему QR-кодов в отелях и кафе

В Крыму ввели систему QR-кодов для заселения в отели и санатории, а также посещения баров и кафе. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о повышенной готовности.

Предоставлять QR-код или ПЦР-тест (срок его действия — не более семи дней) необходимо при входе в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации.

Фото: pxhere.com

QR-код и тест нужны для посещения салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов, фитнес-центров, организаций досуга. Также они понадобятся, чтобы получить доступ к пешим и автобусным экскурсиям, в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. Запрещается бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет без QR-кода и теста. Кафе и ресторанам Крыма вновь запретили работать по ночам в период с 23:00 до 08:00.

Вчера в Крыму ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда отраслей.



Татьяна Леухина