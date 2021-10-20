Путин поддержал предложение Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Локдаун 2.0

Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата.

— Повторю, сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно, — заявил глава государства.

Если потребуется, то вводите режим нерабочих дней ранее 30 октября, обратился к властям субъектов России Путин. Тем временем вице-премьер РТ, руководитель республиканского оперштаба по борьбе с COVID-19 Лейла Фазлеева заявила, что оперштаб республики обсудит возможность введения нерабочих дней в Татарстане раньше 30 октября.

— Регионам предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае как дополнительные можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября. То есть сделать раньше установленного для всей страны периода нерабочих, — заявил Путин. — Как альтернатива, власти субъектов могут увеличить период нерабочих дней, продлив их и после 7 ноября.

Глава государства указал, что есть только два способа пройти через период коронавируса — переболеть или вакцинироваться. Фото: Максим Платонов

— Темпы распространения эпидемии значительно выросли. Уровень вакцинации, к сожалению, невысокий. Очевидно, что нужны оперативные меры реагирования, — заявил он, выслушав Голикову и первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.



Путин призвал увеличить темпы тестирования на коронавирус и усовершенствовать эту систему. «Это позволит обеспечить самоизоляцию и самих заразившихся, и лиц, которые находились с ними в контакте», — объяснил он.

— Ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике, — заявил Путин.

Глава государства указал, что есть только два способа пройти через период коронавируса — переболеть или вакцинироваться. Второй вариант, по словам Путина, предпочтительнее, так как у России надежная и эффективная вакцина.

— Я не понимаю, что происходит, — заявил Путин, рассказывая случаи из жизни, когда, спрашивая знакомых о том, сделали ли они прививку, те отвечали отрицательно. По словам президента, были случаи, когда человек заявлял, что вакцинируется после того, как это сделает сам Путин.

Белоусов предложил в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого и возобновить программу ФОТ 3.0. Фото digital.ac.gov.ru

Бизнес будет терять 4 млрд рублей в сутки

Как заявил на совещании Белоусов, потери бизнеса в России от введения нерабочих дней оцениваются в 4 млрд рублей в сутки. В связи с этим он предложил в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса запустить выплаты в объеме 1 МРОТ на 1 занятого и возобновить программу ФОТ 3.0.

Подать заявку на грант субъекты МСП смогут дистанционно через Федеральную налоговую службу. Заявления планируется принимать по 15 декабря. Выплаты будут осуществляться с 15 ноября по 31 декабря.

Получить гранты смогут компании из сфер, наиболее пострадавших от введения мер, — спорта, гостиничного и ресторанного бизнеса, дополнительного образования, культуры и развлечений и т.п. Ожидается, что мера поддержки охватит 2 млн человек. Ее финансирование потребует выделить 27 млрд рублей.

Предприятия из пострадавших отраслей смогут получить льготные кредиты при условии сохранения занятости, заявил Белоусов. Максимальный размер кредита — 1 МРОТ на 1 занятого умножить на 12 месяцев, объяснил он.

В течение полугода никаких платежей по кредиту получателю льготного кредита делать не придется. После этого срока предприятие сможет погашать кредит по ставке 3% годовых.

Получить гранты смогут компании из сфер, наиболее пострадавших от введения мер, — спорта, гостиничного и ресторанного бизнеса и т.д. Фото: Максим Платонов

Предложение Голиковой

Напомним, накануне с предложением ввести нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом с 30 октября по 7 ноября выступила Голикова. Ее поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Сегодня Голикова озвучила предложение перед президентом. Она же добавила, что после окончания периода нерабочих дней регионы должны активнее внедрять доступ на предприятия через систему QR-кодов. По ее словам, в 79 регионах на сегодняшний день введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан, но это не помогает остановить распространение.



Для невакцинированных россиян из групп риска Голикова предложила ввести режим самоизоляции. Она же призвала граждан воздержаться от лишних контактов и не совершать поездки в другие регионы, чтобы не повышать нагрузку на систему здравоохранения.

Кроме того, Голикова выступила с инициативой ввести в некоторых регионах нерабочие дни уже с 23 октября. Министр здравоохранения Михаил Мурашко перечислил регионы, где ситуация с коронавирусом самая напряженная. Среди них Татарстан. Кроме него в списке оказались Удмуртия, Пермский край, Башкирия, Тюменская, Оренбургская и Ивановская области.

Накануне с предложение ввести нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом с 30 октября по 7 ноября выступила вице-премьер России Татьяна Голикова. Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 34 073 новых случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 8 094 825 человек.

Растет и смертность от коронавируса — установлен новый суточный антирекорд — 1 028 смертей. Всего жертвами COVID-19 стали 226 353 россиянина.



Татьяна Демина