Патяшина: каждый четвертый заболевший коронавирусом в Татарстане — пожилой человек

Рост заболеваемости коронавирусом в Татарстане наблюдается в течение последних пяти недель. Две последние недели он стал более интенсивным, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



За последнюю неделю выросла доля заболевших старше 65. Каждый четвертый заразившийся коронавирусом татарстанец — пожилой. Для них, напомнила Патяшина, действует режим самоизоляции.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 125 новых случаев коронавируса. Всего на 20 октября с начала пандемии в республике выявлено 28 973 заболевших.



Татьяна Демина