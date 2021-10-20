ВОЗ возобновила процедуру одобрения «Спутника V» для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру преквалификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Предварительная оценка препарата входит в финальную стадию.

Фото: Максим Платонов (архив)

Группа инспекторов в скором времени посетит Россию, сообщается в Twitter вакцины. Она соберет все необходимые данные о вакцине.

Напомним, 15 сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO, региональный офис ВОЗ) доктор Жарбас Барбоса сообщил, что процесс одобрения российской вакцины приостановлен до тех пор, пока специалисты не проведут необходимые изменения и пока не будет запрошена новая инспекция. В начале октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, мешающие регистрации «Спутника», устранены.



Татьяна Леухина