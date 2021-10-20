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Лопушов заявил, что задержки в выдаче результатов ПЦР-тестов в 10 дней — «это ненормально»

12:07, 20.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Лопушов заявил, что задержки в выдаче результатов ПЦР-тестов в 10 дней — «это ненормально»
Фото: Максим Платонов

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов прокомментировал задержки в 10 дней при выдаче результатов ПЦР-тестов.

— Это ненормально. Не должно такого быть. Сейчас срок выдачи составляет 24—48 часов. Но с учетом напряженной обстановки отмечается задержка в выдаче результатов исследования. Мы над этим работаем, — сказал Лопушов.

Фото: Максим Платонов

Все обращения по поводу превышения сроков получения результатов тестов на COVID-19 отрабатываются, отметила руководитель республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.

Этой осенью россияне сделали ПЦР-тестов на выявление коронавируса в 9 раз больше, чем в прошлом году. Средний чек на услугу вырос почти на треть, говорится в исследовании сервиса «Чек Индекс».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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