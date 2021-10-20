Лопушов заявил, что задержки в выдаче результатов ПЦР-тестов в 10 дней — «это ненормально»

Фото: Максим Платонов

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов прокомментировал задержки в 10 дней при выдаче результатов ПЦР-тестов.



— Это ненормально. Не должно такого быть. Сейчас срок выдачи составляет 24—48 часов. Но с учетом напряженной обстановки отмечается задержка в выдаче результатов исследования. Мы над этим работаем, — сказал Лопушов.

Фото: Максим Платонов

Все обращения по поводу превышения сроков получения результатов тестов на COVID-19 отрабатываются, отметила руководитель республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.

Этой осенью россияне сделали ПЦР-тестов на выявление коронавируса в 9 раз больше, чем в прошлом году. Средний чек на услугу вырос почти на треть, говорится в исследовании сервиса «Чек Индекс».



Алексей Нечаев