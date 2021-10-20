Старшая медсестра из Чистополя выиграла 100 тысяч рублей за прохождение вакцинации

Фото: Максим Платонов

Старшая медсестра из Чистополя Вера Байдарова выиграла 100 тыс. рублей за прививку от коронавируса, сообщили в городской ЦРБ.

— Сначала не поверила тому, что мой сертификат оказался в числе выигрышных. Что уж говорить, до сих пор не верю, узнала об этом только вчера вечером, — рассказала девушка.

Байдарова вакцинировалась первым компонентом вакцины 13 мая — через 21 день была сделана вторая прививка. 14 октября прошел второй розыгрыш денежного приза среди россиян, сделавших прививку от COVID-19 — тогда девушка выиграла 100 тыс. рублей.

Байдарова работает старшей медсестрой кардиологического отделения Чистопольской ЦРБ. Ее общий стаж работы составляет порядка 10 лет.

Розыгрыш проходит с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператор лотереи — акционерное общество «Гознак». Призы разыгрываются на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.

Алексей Нечаев