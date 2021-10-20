Абашев рассказал, как иностранцам получить QR-коды после прививки

Фото: Максим Платонов

Первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, как иностранцам, работающим в Татарстане, можно получить QR-коды после прививки от COVID-19.

Он рассказал, что есть три варианта получения кодов. В первом случае можно зарегистрироваться на госуслугах. Во втором — можно получить код при посещении МФЦ. И также можно сделать это, посетив пенсионный фонд и предъявив СНИЛС.

Иностранные граждане в Татарстане могут вакцинироваться «Спутником Лайт» на платной основе или за счет работодателя.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в августе в Татарстане начали вакцинировать от коронавируса иностранных граждан и лиц без гражданства на платной основе. Прививка стоит 1 200 рублей, она включает в себя стоимость вакцины и медосмотра.



Дарья Акимова