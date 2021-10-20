В Татарстане готовят два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане готовятся два резервных госпиталя для пациентов с COVID-19. Они оснащаются кислородом, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Он обратил внимание, что многие учреждения здравоохранения на сегодняшний день находятся на максимуме производительности. Сегодня в Татарстане развернуто 57 госпиталей для пациентов с COVID-19.

Фото: Максим Платонов (архив)

Рост заболеваемости коронавирусом в Татарстане наблюдается в течение последних пяти недель. Две последние недели он стал более интенсивным, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



В Татарстане за минувшие сутки выявили 125 новых случаев коронавируса. Всего на 20 октября с начала пандемии в республике выявлено 28 973 заболевших.



Татьяна Демина