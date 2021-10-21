В Бурятии не будут вводить нерабочие дни с 23 октября

Фото: Максим Платонов (архив)

Нерабочие дни с 23 октября по 7 ноября не будут вводиться в Бурятии. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов.

Он объяснил, что в регионе ситуация с распространением коронавируса «более-менее стабильная», поэтому вводить новые ограничения не требуется.

«Исходя из текущей ситуации, не планируем с 7 числа вводить дополнительных ограничений. Единственное, в рамках указа с 1 по 7 будут нерабочие дни, дополнительно к указу мы своих ограничений не вводим», — приводит слова главы руспублики «РИА Новости».

В Бурятии с 1 ноября вводится система QR-кодов.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты. Документом разрешается регионам вводить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября с сохранением зарплаты.



Ольга Шагиева