Москвичка умерла от коронавируса, намеренно заразив себя и свою семью

Жительница Москвы умерла от коронавируса, намеренно заразив себя и свою семью. Об этом случае рассказал директор клиники «Семейная» Павел Бранд.

Медик опубликовал в Сети переписку своего знакомого, у которого умерла 42-летняя одноклассница. Судя по переписке, женщина в Интернете вычитала, что для легкого течения болезни можно заразиться коронавирусом от того, кто переносит болезнь в легкой форме. Вместе с дочками она отправилась к заболевшей подруге, после чего заразилась вся семья.

Женщина серьезно заболела, но долго не обращалась за медицинской помощью. Позже она умерла в больнице. Ее девятилетнюю дочь перевели из реанимации. Муж и еще одна дочь покойной перенесли инфекцию в легкой форме.

«Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете и вакцинируйтесь уже наконец, кто еще не успел!» — написал в после Бранд.

Ранее известный российский актер Сергей Безруков заболел коронавирусом.

Ольга Шагиева