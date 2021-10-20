Новости общества

19:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19

18:53, 20.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще восемь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От COVID-19 скончались женщины 1933, 1951, 1956, 1961 и 1962 годов рождения, мужчины 1945, 1951 и 1960 годов рождения.

Фото: mos.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

С начала пандемии в республике зарегистрировали 885 случаев смерти от коронавируса.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 125 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в республике зарегистрировали 28 973 заболевших.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также