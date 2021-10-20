В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще восемь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От COVID-19 скончались женщины 1933, 1951, 1956, 1961 и 1962 годов рождения, мужчины 1945, 1951 и 1960 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
С начала пандемии в республике зарегистрировали 885 случаев смерти от коронавируса.
В Татарстане за минувшие сутки выявили 125 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в республике зарегистрировали 28 973 заболевших.
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