В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще восемь случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От COVID-19 скончались женщины 1933, 1951, 1956, 1961 и 1962 годов рождения, мужчины 1945, 1951 и 1960 годов рождения.



Фото: mos.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



С начала пандемии в республике зарегистрировали 885 случаев смерти от коронавируса.



В Татарстане за минувшие сутки выявили 125 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в республике зарегистрировали 28 973 заболевших.



Татьяна Леухина