В России не планируют останавливать строительство из-за ограничений

Минстрой России не планирует останавливать строительство объектов из-за ковидных ограничений. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

На вопрос, возможна ли ситуация, при которой в России остановят строительство из-за коронавируса, он ответил отрицательно, сказал Стасишин.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение будет принято сегодня.

Ольга Шагиева