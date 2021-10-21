В Индии от коронавируса привили больше миллиарда жителей

В Индии хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса получили более миллиарда жителей. Об этом заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

«Поздравляем Индию!» — написал Мандавия в Twitter. Судя по картинке, в Индии от коронавируса привиты 1 000 000 153 человека.

Таким образом, Индия стала второй страной в мире, где привито более миллиарда человек.

Страна остается на втором месте по числу выявленных заболевших. Согласно последним данным университета Джона Хопкинса, в Индии заболели 21 680 488 человек, умерли 604 228 человек.

На фоне эпидемии коронавируса в Индии были выявлены случаи заболеваемости «черной плесенью» — мукормикозом. Позднее обнаружили другую грибковую болезнь, которую в стране называют «белая плесень».

Ольга Шагиева