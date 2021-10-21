В Индии от коронавируса привили больше миллиарда жителей
В Индии хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса получили более миллиарда жителей. Об этом заявил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.
«Поздравляем Индию!» — написал Мандавия в Twitter. Судя по картинке, в Индии от коронавируса привиты 1 000 000 153 человека.
!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 21, 2021
@NarendraModi #VaccineCentury pic.twitter.com/11HCWNpFan
Таким образом, Индия стала второй страной в мире, где привито более миллиарда человек.
Страна остается на втором месте по числу выявленных заболевших. Согласно последним данным университета Джона Хопкинса, в Индии заболели 21 680 488 человек, умерли 604 228 человек.
На фоне эпидемии коронавируса в Индии были выявлены случаи заболеваемости «черной плесенью» — мукормикозом. Позднее обнаружили другую грибковую болезнь, которую в стране называют «белая плесень».
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