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Верховный суд Татарстана зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов

11:41, 20.10.2021
Верховный суд Татарстана зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru

Верховный суд Татарстана зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов, запрещающей посещение общественных мест непривитым людям. Коллективный иск подали сторонники партий «Яблоко» и «Левого фронта».

Заявители считают, что постановление кабмина «противоречит нормам Конституции РФ, Конституции РТ» и закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Согласно закону, граждане «имеют право на отказ от профилактических прививок», пишет «Коммерсантъ».

Согласно картотеке суда, дело рассмотрит заместитель председателя Верховного суда республики Эдуард Каминский.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенных в некоторых регионах QR-кодов недостаточно, чтобы победить распространение коронавируса. Она обратила внимание, что в некоторых субъектах они применяются неправильно.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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