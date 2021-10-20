Верховный суд Татарстана зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов
Верховный суд Татарстана зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов, запрещающей посещение общественных мест непривитым людям. Коллективный иск подали сторонники партий «Яблоко» и «Левого фронта».
Заявители считают, что постановление кабмина «противоречит нормам Конституции РФ, Конституции РТ» и закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Согласно закону, граждане «имеют право на отказ от профилактических прививок», пишет «Коммерсантъ».
Согласно картотеке суда, дело рассмотрит заместитель председателя Верховного суда республики Эдуард Каминский.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенных в некоторых регионах QR-кодов недостаточно, чтобы победить распространение коронавируса. Она обратила внимание, что в некоторых субъектах они применяются неправильно.
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