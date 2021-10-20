Главное к утру: «потомок» дельта-штамма, 3,6 млрд рублей в день на борьбу с коронавирусом
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 20 октября:
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил включить создание городского железнодорожного транспорта в новую транспортную стратегию РФ. Он попросил президента РФ Владимира Путина дать соответствующее поручение правительству и РЖД проработать вопрос. Хуснуллин сообщил, что в восьми городах России прорабатывается возможность запуска городской электрички по примеру Московских центральных диаметров (МЦД). В их числе были Казань, Нижний Новгород, Самара, Краснодар, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск и Севастополь.
- В России возможное введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября покажет свою эффективность в борьбе с коронавирусом не сразу, а через одну-две недели, считает врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он отметил, что мало кто останется дома во время введения нерабочих дней, но будут распределены потоки людей, снизятся нагрузки в офисах.
- В Минфине заявили, что Россия тратит 3,6 млрд рублей в день на борьбу с COVID-19. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова в ходе открытого диалога в Совете Федерации, на COVID-19 в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день. Сейчас, при особой ситуации всплеска заболеваний, — 3,6 млрд рублей в день. Минфин и Минздрав России подготовили предложения о дополнительном предоставлении средств в текущем году на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму в 56 млрд рублей.
- Ученые Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении «потомка» индийского штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию штамма «дельта», обнаружили вариант AY.4.2. На него уже приходится почти 10% заражений в Великобритании.
- Московское «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась в овертайме о счетом 4:5 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0). Голы у казанцев забили Никита Дыняк (4-я минута), Кирилл Петров (5-я), Дмитрий Воронков (11-я), Кирилл Панюков (37-я). Голами у «Динамо» отметились Андрей Сергеев (10-я), Иван Муранов (24-я), Вадим Шипачев (25-я), Андрей Миронов (34-я) и Дмитрий Рашевский (62-я). На матче шайба после броска перелетела через защитное ограждение и попала в лицо одной из болельщиц. Ей оказали медпомощь и подарили клубную атрибутику: толстовку, жилетку, шапку и шайбу.
- ФИФА планирует проводить чемпионат мира каждые 2 года начиная с 2026 года. Организация уже уведомила все входящие в нее национальные ассоциации.
Реформу предлагают ввести в рамках нового календаря для сборных. Число дней, на которое клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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