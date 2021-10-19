ФИФА уведомила сборные о планах проводить ЧМ каждые два года

ФИФА планирует проводить чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года. Организация уже уведомила все входящие в нее национальные ассоциации.

Реформу предлагают ввести в рамках нового календаря для сборных. Число дней, на которое клубы будут отправлять своих футболистов в сборные, сократится с 50 до 30 в год.

Квалификационный раунд международных турниров ограничат максимум семью матчами. Таким образом, его будут проводить в два окна — в октябре и в марте, сообщает испанское радио Cadena SER.

В сентябре международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных. В обновленном списке российская национальная команда поднялась сразу на четыре строчки. Теперь сборная России занимает 37-ю позицию.

