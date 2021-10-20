Хуснуллин: в транспортную стратегию надо включить создание городских электричек в регионах

Создание городского железнодорожного транспорта в новую транспортную стратегию РФ предложил включить вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он попросил президента РФ Владимира Путина дать соответствующее поручение правительству и РЖД проработать вопрос.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в восьми городах России прорабатывается возможность запуска городской электрички по примеру Московских центральных диаметров (МЦД). В их числе были: Казань, Нижний Новгород, Самара, Краснодар, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск и Севастополь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На заседании президиума Госсовета «О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года» он отметил, что схемы запуска городской электрички в этих городах уже готовы. А еще 15 городов проявили заинтересованность в проекте, передает «РИА Новости».

Вчера Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана Москвы объявил тендер на определение интенсивности транспортных потоков на пересечениях и в сечениях улично-дорожной сети городского округа Казани. Работы необходимо выполнить на территории столицы Татарстана с прилегающими территориями районов Высокая Гора, Пестрецы, Лаишево, Верхний Услон в 10—12-километровой зоне от границы города.

Татьяна Леухина