«Ак Барс» проиграл «Динамо» со счетом 4:5
Московское «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась в овертайме о счетом 4:5 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0).
Голы у казанцев забили Никита Дыняк (4-я минута), Кирилл Петров (5), Дмитрий Воронков (11), Кирилл Панюков (37). Голами у «Динамо» отметились Андрей Сергеев (10), Иван Муранов (24), Вадим Шипачев (25), Андрей Миронов (34) и Дмитрий Рашевский (62).
22 октября «Ак Барс» примет омский «Авангард», а «Динамо» 21 октября встретится с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым