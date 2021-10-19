В Минфине заявили, что Россия тратит 3,6 млрд рублей в день на борьбу с COVID-19

Россия ежедневно тратит на борьбу с COVID-19 3,6 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе открытого диалога в Совете Федерации.

— В среднем у нас на COVID в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день. Сейчас, при особой ситуации, при всплеске заболеваний, — 3,6 млрд рублей в день, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: Ринат Назметдинов

Минфин и Минздрав России подготовили предложения о дополнительном предоставлении средств в текущем году на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму в 56 млрд рублей.

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, а в некоторых регионах — уже с 23 октября. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным завтра.

Татьяна Леухина