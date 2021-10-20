Введение в России нерабочих дней даст эффект в борьбе с COVID-19 через одну-две недели

Фото: Максим Платонов

В России возможное введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября покажет свою эффективность в борьбе с коронавирусом не сразу, через одну-две недели. Такое мнение во вторник выразил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

— В любом случае эта мера [возможное введение в РФ нерабочих дней] будет эффективна, — заявил он в эфире телеканала «Москва 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он отметил, что мало кто останется дома во время введения нерабочих дней, но будут распределены потоки людей, снизятся нагрузки в офисах.

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, а в некоторых регионах — уже с 23 октября. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным завтра.



Сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал регионы, где наблюдается напряженная ситуация с COVID-19. Это: Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Ивановская и Тюменская области.



Татьяна Леухина