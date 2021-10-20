Британские ученые предупредили о появлении «потомка» дельта-штамма коронавируса

Ученые Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении «потомка» индийского штамма коронавируса. Об этом сообщает Financial Times.

Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию штамма «дельта», обнаружили вариант AY.4.2. На него уже приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новая мутация на 10—15% процентов заразнее своего предшественника. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным коронавирусом за все время пандемии, предупредили ученые. Сейчас в мире распространен дельта-штамм COVID-19.

Член Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранный член РАН, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин ранее заявлял, что доминирующий в мире штамм коронавируса «дельта» может оказаться его последним вариантом.

Татьяна Леухина