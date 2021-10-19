«Ак Барс» подарил атрибутику болельщице, которой прилетела шайба в лицо во время игры с «Динамо»

«Ак Барс» подарил клубную атрибутику болельщице, в которую попала шайба во время его игры на чемпионате КХЛ с московским «Динамо». Женщина получила в подарок толстовку, жилетку, шапку и шайбу.

Причем шайбу болельщица попросила сама, рассказали «РИА Новости» в клубе. После того, как в женщину попала шайба, ей оказали первую помощь, затем она вернулась на трибуну.

Сейчас «Ак Барс» уступает московскому «Динамо» в овертайме со счетом 4:5.