Во время матча «Ак Барс» — «Динамо» шайба попала в лицо одной из зрительниц на трибуне

На матче «Ак Барс» — «Динамо», проходящем сегодня в «Татнефть Арене» шайба после броска перелетела через защитное ограждение и попала в лицо одной из болельщиц. Об этом сообщает Sport24.ru.

Шайба попала в нос. Ей оказана медпомощь.

Сейчас начался второй период игры. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу казанской команды. Во втором периоде соперник сравнял счет до 3:3.