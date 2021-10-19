Во время матча «Ак Барс» — «Динамо» шайба попала в лицо одной из зрительниц на трибуне
На матче «Ак Барс» — «Динамо», проходящем сегодня в «Татнефть Арене» шайба после броска перелетела через защитное ограждение и попала в лицо одной из болельщиц. Об этом сообщает Sport24.ru.
Шайба попала в нос. Ей оказана медпомощь.
Сейчас начался второй период игры. Первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу казанской команды. Во втором периоде соперник сравнял счет до 3:3.СпортХоккейПроисшествия Татарстан
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