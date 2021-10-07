Главное о коронавирусе на 7 октября: новые ограничения в регионах РФ, испытания единой вакцины
В Набережных Челнах все чаще прививаются переболевшие коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 80 заболевших COVID-19. Всего на 7 октября в республике зафиксировали 27 554 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 23 494 человек, в том числе 39 — за последние сутки. Умерло 774 человека.
- В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19. От вируса скончались: женщина 1959 года рождения, трое мужчин 1940, 1954 и 1964 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Инфекция идентифицирована
- В Татарстане от коронавируса привито 1 094 215 человек. Прирост составил 2 128 человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 в республике получили 957 984 человека.
- В Набережных Челнах выросло число людей, желающих привиться от коронавируса после перенесенного заболевания. По словам медиков, они выбирают для прививки вакцины «Спутник V» или «Спутник Лайт». Кроме того, в городе доступны практически все виды российских вакцин от коронавируса — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Сейчас в городе привит 131 921 человек, из них 113 422 человека уже получили второй компонент вакцины.
СБ РФ: террористы пытались целенаправленно заразить COVID-19 население нескольких стран
За последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 330 человек. Число зараженных выросло до 7 690 110 человек, а выздоровевших — до 6 799 230 человек.
Зафиксировано 924 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 213 549 человек.
За последние сутки проведено 550 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 382 943 человека.
- В Волгоградской области непривитых от коронавируса пожилых людей старше 65 лет отправят на самоизоляцию. Это касается и непривитых неработающих, имеющих хронические заболевания. Гражданам старше 60 лет режим самоизоляции установлен как рекомендация.
- В Калининградской области рассказали о коронавирусных ограничениях. Так, половина персонала должна быть переведена работодателями на удаленный режим работы, а до 25 октября прекращается работа организаций дошкольного образования, ИП и физлиц, оказывающих такие услуги и программы дополнительного образования в очном формате. Ограничения для них начнут действовать с сегодняшнего дня.
- В Курской области власти лишат районы с низким темпом вакцинации дотаций на дороги. В частности, со следующего года субсидий могут лишить районы, где вакцинировано менее 55% населения. По словам губернатора Романа Старовойта, отстающими в плане вакцинации являются 13 из 28 районов области.
- Клинические исследования препарата единой вакцины против коронавируса и гриппа начнутся в конце следующего года. Гендиректор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что технологическая платформа для этого уже создана. По его словам, если именно эта технология сработает, то тогда можно будет перейти к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса.
- Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким политика. Она отметила, что тот посвятил всю свою жизнь служению Отечеству. Селезнев внес большой вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в стране, совершенствование законодательства.
- В Свердловской области отказались от ПЦР-тестов с отрицательным результатом при посещении общепита, музеев, концертных залов, санаториев, тренажерных залов и других общественных мест. При входе посетителю необходимо предъявить QR-код с портала госуслуг с данными о сертификате вакцинации или перенесенном коронавирусе и паспорт.
- В Архангельской области вводятся QR-коды, с которыми жители могут попасть в заведения общественного питания и на массовые мероприятия. Альтернативным вариантом может стать предъявление справки.
- В министерстве труда и социальной защиты РФ предложили продлить до конца 2022 года временное положение, с помощью которого оперативно назначаются страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые заразились COVID-19, помогая пациентам.
- В Вологодской и Рязанской областях вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Сделать прививку необходимо работникам торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ и госслужащим. Новые правила не распространяются на людей, имеющих противопоказания к вакцинации.
- Обязательная вакцинация в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе вводится и в Воронежской области. Прививку необходимо сделать работникам здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, а также госслужащим, работникам органов власти на местах и подведомственных им организаций, работающим на пунктах пропуска на государственной границе, вахтовикам, волонтерам, работникам МФЦ, ЖКХ и энергетики, финансовых организаций, почты, гостиничных и бытовых услуг, парикмахерских, спортивных объектов, театров и учреждений культуры. Согласно постановлению, первым компонентом необходимо вакцинировать не менее 80% граждан до 30 октября.
- Из-за тревожной ситуации с заболеваемостью коронавирусом власти Ярославской области усилят ограничительные меры. Так, организациям рекомендуют перевести сотрудников на удаленный режим работы. Исключением станут вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди. Кроме того, ужесточатся проверки соблюдения масочного режима.
- В Башкирии с 27 октября посещение торговых центров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов будет возможным только по сертификату вакцинации или при наличии справки о перенесенной в последние шесть месяцев коронавирусной инфекции. Власти рассчитывают, что до этого времени все желающие смогут вакцинироваться.
- Народного артиста России Валерия Гаркалина, которого ранее доставили с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию. В пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер, рассказали, что тот находится в сознании.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введение локдауна в стране «нежелательным сценарием». По его словам, регионы по отдельности принимают ограничительные меры на фоне роста заболеваемости. Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что из-за пандемии коронавируса общефедеральный локдаун вводиться не будет.
- Совет безопасности России предупредил о новом «оружии» террористов: они предпринимали попытки использования зараженных COVID-19 лиц для инфицирования граждан. Подобные действия уже выявлены индийскими спецслужбами, экстремисты были задержаны и в Тунисе. По подсчетам международных мониторинговых организаций, в этом году в 75 странах 23 тыс. человек стали жертвами более чем 7 тысяч террористических атак.
Ученые из США и Уханя планировали до пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 236 537 162 человека, 4 828 794 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 058 909). На второй строчке — Индия (33 894 312), на третьей — Бразилия (21 516 967), на четвертой — Россия (7 548 944, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция ( 7 310 355). Больше всего смертей зафиксировано в США (707 788). За ними следуют Бразилия (599 359), Индия (449 856), Мексика (279 896), Россия (208 842) и Перу (199 559).
- Ученые из США и Уханя планировали до пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы, сообщила газета Telegraph. Так, международная группа ученых планировала смешать генетические данные родственных штаммов и вырастить новые вирусы. Издание привело слова эксперта, который предпочел остаться неизвестным. Он заявил, что это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100% совпадать с каким-либо другим.
- Объединенные Арабские Эмираты одобрили применение российского препарата от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве отдельной вакцины и бустерного укола.
- Профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU предупредил, что коронавирус COVID-19 может вернуться к животным и после серии мутаций снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызвать новую пандемию. За время пандемии неоднократно регистрировались случаи, когда домашние животные заражались COVID-19 от своих хозяев.
- Греция отменяет ограничения в «красных» регионах для вакцинированных жителей и туристов, в том числе и для россиян. Новые правила введут во всех заведениях, работающих по принципу COVID-free. Тем не менее персонал будет обязан соблюдать все санитарные протоколы и носить маски, гости же освобождаются от данных ограничительных мер.
- Член Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранный член РАН, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин заявил, что доминирующий в мире штамм коронавируса «дельта» может оказаться его последним вариантом. По его мнению, в условиях вакцинации населения важнейшей задачей вируса становится его способность пробивать сформированную иммунную защиту. Однако это сложно: вирусу трудно сохранять связь с рецепторами и одновременно уходить от действия антител.
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