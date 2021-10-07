Главное о коронавирусе на 7 октября: новые ограничения в регионах РФ, испытания единой вакцины

В Набережных Челнах все чаще прививаются переболевшие коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 80 заболевших COVID-19. Всего на 7 октября в республике зафиксировали 27 554 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 23 494 человек, в том числе 39 — за последние сутки. Умерло 774 человека.



В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19. От вируса скончались: женщина 1959 года рождения, трое мужчин 1940, 1954 и 1964 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Инфекция идентифицирована



В Татарстане от коронавируса привито 1 094 215 человек. Прирост составил 2 128 человек. Второй компонент вакцины от COVID-19 в республике получили 957 984 человека.



В Набережных Челнах выросло число людей, желающих привиться от коронавируса после перенесенного заболевания. По словам медиков, они выбирают для прививки вакцины «Спутник V» или «Спутник Лайт». Кроме того, в городе доступны практически все виды российских вакцин от коронавируса — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Сейчас в городе привит 131 921 человек, из них 113 422 человека уже получили второй компонент вакцины.

Фото: Максим Платонов

СБ РФ: террористы пытались целенаправленно заразить COVID-19 население нескольких стран

За последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 330 человек. Число зараженных выросло до 7 690 110 человек, а выздоровевших — до 6 799 230 человек.



Зафиксировано 924 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 213 549 человек.



За последние сутки проведено 550 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 382 943 человека.



В Волгоградской области непривитых от коронавируса пожилых людей старше 65 лет отправят на самоизоляцию. Это касается и непривитых неработающих, имеющих хронические заболевания. Гражданам старше 60 лет режим самоизоляции установлен как рекомендация.

В Калининградской области рассказали о коронавирусных ограничениях. Так, половина персонала должна быть переведена работодателями на удаленный режим работы, а до 25 октября прекращается работа организаций дошкольного образования, ИП и физлиц, оказывающих такие услуги и программы дополнительного образования в очном формате. Ограничения для них начнут действовать с сегодняшнего дня.

В Курской области власти лишат районы с низким темпом вакцинации дотаций на дороги. В частности, со следующего года субсидий могут лишить районы, где вакцинировано менее 55% населения. По словам губернатора Романа Старовойта, отстающими в плане вакцинации являются 13 из 28 районов области.

Фото: kremlin.ru

Клинические исследования препарата единой вакцины против коронавируса и гриппа начнутся в конце следующего года. Гендиректор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что технологическая платформа для этого уже создана. По его словам, если именно эта технология сработает, то тогда можно будет перейти к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса.

Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким политика. Она отметила, что тот посвятил всю свою жизнь служению Отечеству. Селезнев внес большой вклад в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в стране, совершенствование законодательства.



В Свердловской области отказались от ПЦР-тестов с отрицательным результатом при посещении общепита, музеев, концертных залов, санаториев, тренажерных залов и других общественных мест. При входе посетителю необходимо предъявить QR-код с портала госуслуг с данными о сертификате вакцинации или перенесенном коронавирусе и паспорт.

В Архангельской области вводятся QR-коды, с которыми жители могут попасть в заведения общественного питания и на массовые мероприятия. Альтернативным вариантом может стать предъявление справки.

В министерстве труда и социальной защиты РФ предложили продлить до конца 2022 года временное положение, с помощью которого оперативно назначаются страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые заразились COVID-19, помогая пациентам.



Фото: Максим Платонов

В Вологодской и Рязанской областях вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Сделать прививку необходимо работникам торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ и госслужащим. Новые правила не распространяются на людей, имеющих противопоказания к вакцинации.

Обязательная вакцинация в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе вводится и в Воронежской области. Прививку необходимо сделать работникам здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, а также госслужащим, работникам органов власти на местах и подведомственных им организаций, работающим на пунктах пропуска на государственной границе, вахтовикам, волонтерам, работникам МФЦ, ЖКХ и энергетики, финансовых организаций, почты, гостиничных и бытовых услуг, парикмахерских, спортивных объектов, театров и учреждений культуры. Согласно постановлению, первым компонентом необходимо вакцинировать не менее 80% граждан до 30 октября.

Из-за тревожной ситуации с заболеваемостью коронавирусом власти Ярославской области усилят ограничительные меры. Так, организациям рекомендуют перевести сотрудников на удаленный режим работы. Исключением станут вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди. Кроме того, ужесточатся проверки соблюдения масочного режима.

В Башкирии с 27 октября посещение торговых центров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов будет возможным только по сертификату вакцинации или при наличии справки о перенесенной в последние шесть месяцев коронавирусной инфекции. Власти рассчитывают, что до этого времени все желающие смогут вакцинироваться.

Фото: уфа.рф

Народного артиста России Валерия Гаркалина, которого ранее доставили с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию. В пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер, рассказали, что тот находится в сознании.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал введение локдауна в стране «нежелательным сценарием». По его словам, регионы по отдельности принимают ограничительные меры на фоне роста заболеваемости. Также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что из-за пандемии коронавируса общефедеральный локдаун вводиться не будет.



Совет безопасности России предупредил о новом «оружии» террористов: они предпринимали попытки использования зараженных COVID-19 лиц для инфицирования граждан. Подобные действия уже выявлены индийскими спецслужбами, экстремисты были задержаны и в Тунисе. По подсчетам международных мониторинговых организаций, в этом году в 75 странах 23 тыс. человек стали жертвами более чем 7 тысяч террористических атак.

Ученые из США и Уханя планировали до пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 236 537 162 человека, 4 828 794 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 058 909). На второй строчке — Индия (33 894 312), на третьей — Бразилия (21 516 967), на четвертой — Россия (7 548 944, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция ( 7 310 355). Больше всего смертей зафиксировано в США (707 788). За ними следуют Бразилия (599 359), Индия (449 856), Мексика (279 896), Россия (208 842) и Перу (199 559).

Ученые из США и Уханя планировали до пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы, сообщила газета Telegraph. Так, международная группа ученых планировала смешать генетические данные родственных штаммов и вырастить новые вирусы. Издание привело слова эксперта, который предпочел остаться неизвестным. Он заявил, что это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100% совпадать с каким-либо другим.

Объединенные Арабские Эмираты одобрили применение российского препарата от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве отдельной вакцины и бустерного укола.

Фото: krskstate.ru

Профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU предупредил, что коронавирус COVID-19 может вернуться к животным и после серии мутаций снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызвать новую пандемию. За время пандемии неоднократно регистрировались случаи, когда домашние животные заражались COVID-19 от своих хозяев.

Греция отменяет ограничения в «красных» регионах для вакцинированных жителей и туристов, в том числе и для россиян. Новые правила введут во всех заведениях, работающих по принципу COVID-free. Тем не менее персонал будет обязан соблюдать все санитарные протоколы и носить маски, гости же освобождаются от данных ограничительных мер.

Член Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранный член РАН, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин заявил, что доминирующий в мире штамм коронавируса «дельта» может оказаться его последним вариантом. По его мнению, в условиях вакцинации населения важнейшей задачей вируса становится его способность пробивать сформированную иммунную защиту. Однако это сложно: вирусу трудно сохранять связь с рецепторами и одновременно уходить от действия антител.

Диана Жиленкова