Народного артиста России Валерия Гаркалина перевели в реанимацию с коронавирусом

Фото: Максим Платонов

Народного артиста России Валерия Гаркалина, которого ранее доставили с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию, сообщает ТАСС.

— Он в реанимации, но находится в сознании, — сказали в пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер.

Фото: Максим Платонов

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». С 2002 года он преподает в Российском институте театрального искусства — ГИТИС. Гаркалин профессор кафедры эстрадного искусства, руководитель мастерской.

Алексей Нечаев