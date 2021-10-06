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Минтруд предложил продлить временное положение для страховых выплат медикам с COVID-19

22:20, 06.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минтруд предложил продлить временное положение для страховых выплат медикам с COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

Минтруд России предложил продлить до конца 2022 года временное положение, с помощью которого оперативно назначаются страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Соответствующий проект опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые заразились COVID-19, помогая пациентам.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ведомство предлагает перенести срок действия документа с 31 декабря 2021 года на 31 декабря 2022 года. Это позволит в 2022 году обеспечить своевременное осуществление медицинским работникам единовременной страховой выплаты по страховым случаям.

В конце сентября в Москве власти решили назначить стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации и ревакцинации. Аналогичную меру ввели и в Татарстане: за каждого человека, прошедшего процедуру вакцинации, медикам будут платить по 200 рублей.

Татьяна Леухина
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