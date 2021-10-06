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Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от COVID-19

18:22, 06.10.2021
Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от COVID-19
Фото: council.gov.ru

Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавируса. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

— Он скончался от последствий коронавируса, — приводит ТАСС его слова.

Фото: council.gov.ru

Селезнев до 2009 года был первым заместителем начальника УФСБ по Краснодарскому краю, после чего возглавил управление по Адыгее. С 2017 года стал членом Совета Федерации от республики, вошел в комитет по международным делам.

В июне текущего года умерла депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу. О причинах ее смерти не сообщалось.

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