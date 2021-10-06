Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от COVID-19

Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавируса. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

— Он скончался от последствий коронавируса, — приводит ТАСС его слова.

Фото: council.gov.ru

Селезнев до 2009 года был первым заместителем начальника УФСБ по Краснодарскому краю, после чего возглавил управление по Адыгее. С 2017 года стал членом Совета Федерации от республики, вошел в комитет по международным делам.

В июне текущего года умерла депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу. О причинах ее смерти не сообщалось.

