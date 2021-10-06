В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От инфекции скончались: женщина 1959 года рождения, трое мужчин 1940, 1954 и 1964 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
С начала пандемии от COVID-19 умерли 774 татарстанца.
За минувшие сутки в Татарстане выявили 73 новых случая COVID-19. Всего на 6 октября в республике зарегистрировали 27 474 случая заражения коронавирусом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым