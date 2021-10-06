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В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19

17:28, 06.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От инфекции скончались: женщина 1959 года рождения, трое мужчин 1940, 1954 и 1964 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)


Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 774 татарстанца.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 73 новых случая COVID-19. Всего на 6 октября в республике зарегистрировали 27 474 случая заражения коронавирусом.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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