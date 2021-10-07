Клинические испытания единой вакцины против коронавируса и гриппа начнут через год

Клинические исследования препарата единой вакцины против коронавируса и гриппа начнутся в конце следующего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, технологическая платформа для этого уже создана.

«Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса», — заявил Гинцбург, уточнив, что клинические испытания начнутся в конце следующего года.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что в России в кратчайшие сроки проведут исследования по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса. Сейчас их рекомендуется делать с разницей в месяц.

Ольга Шагиева