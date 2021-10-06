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ОАЭ одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»

13:08, 06.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ОАЭ одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»
Фото: Максим Платонов

Применение российского препарата от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве отдельной вакцины и бустерного укола одобрили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

— ОАЭ одобрили однократную вакцинацию «Спутником Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») в качестве отдельной вакцины. ОАЭ также одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола, — говорится в официальном twitter-аккаунте вакцины.

В сентябре в Иране была одобрена однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт». Отмечалось, что «Спутник Лайт» позволит ускорить вакцинацию населения и быстрее сформировать популяционный иммунитет.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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