ОАЭ одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»
Применение российского препарата от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве отдельной вакцины и бустерного укола одобрили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
— ОАЭ одобрили однократную вакцинацию «Спутником Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») в качестве отдельной вакцины. ОАЭ также одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола, — говорится в официальном twitter-аккаунте вакцины.
BREAKING | RDIF: UAE authorizes 1-shot Sputnik Light, 1st component of #SputnikV, as a stand-alone vaccine. UAE also approved Sputnik Light as a booster shot.— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 6, 2021
More countries see Sputnik Light with its strengthening protection over time as an ideal booster. pic.twitter.com/kWT70cATnn
В сентябре в Иране была одобрена однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт». Отмечалось, что «Спутник Лайт» позволит ускорить вакцинацию населения и быстрее сформировать популяционный иммунитет.
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