ОАЭ одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»

Применение российского препарата от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве отдельной вакцины и бустерного укола одобрили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

— ОАЭ одобрили однократную вакцинацию «Спутником Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») в качестве отдельной вакцины. ОАЭ также одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола, — говорится в официальном twitter-аккаунте вакцины.

BREAKING | RDIF: UAE authorizes 1-shot Sputnik Light, 1st component of #SputnikV, as a stand-alone vaccine. UAE also approved Sputnik Light as a booster shot.

More countries see Sputnik Light with its strengthening protection over time as an ideal booster. pic.twitter.com/kWT70cATnn