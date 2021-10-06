В Вологодской и Рязанской областях ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
В Вологодской и Рязанской областях вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, сообщает ТАСС.
Пройти процедуру будут должны работники торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ и госслужащие. Новые правила не распространяются на людей, имеющих противопоказания к прививке.
Ранее обязательную вакцинацию ввели в Свердловской области.
Маргарита ГоловатенкоОбществоВластьМедицина
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