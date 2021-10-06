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В Вологодской и Рязанской областях ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

18:12, 06.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Вологодской и Рязанской областях ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
Фото: realnoevremya.ru

В Вологодской и Рязанской областях вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, сообщает ТАСС.

Пройти процедуру будут должны работники торговли, сферы услуг, общепита, ЖКХ и госслужащие. Новые правила не распространяются на людей, имеющих противопоказания к прививке.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее обязательную вакцинацию ввели в Свердловской области.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина

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