Дельта-штамм может оказаться последним вариантом коронавируса

Доминирующий в мире штамм коронавируса «дельта» может оказаться его последним вариантом. Такое мнение выразил член Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранный член РАН, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин.

По словам специалиста, в условиях вакцинации населения важнейшей задачей вируса становится его способность пробивать сформированную иммунную защиту. Однако это сложно: вирусу трудно сохранять связь с рецепторами и одновременно уходить от действия антител.

«Не хочу сказать, что есть основания для оптимизма и какой-либо уверенности в том, что вариант «дельта» — вершина эволюции этого вируса, но можно представить такую ситуацию, что в горном ландшафте, отражающем патогенность этих вирусов, вирус забрался на некое плато, а чтобы попасть на другие, более высокие, нужно пересечь широкие долины. Этого может никогда не произойти…» — передает слова биолога «РИА Новости».

В начале лета этого года на территории России и Германии начал распространяться новый штамм коронавируса нового типа, в котором сочетаются ключевые мутации бета- и дельта-вариантов SARS-CoV-2.

Ольга Шагиева