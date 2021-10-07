Ученый из Сингапура предупредил о появлении нового коронавируса
Коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться к животным, после серии мутаций снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызвать новую пандемию. Такое мнение выразил профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU.
Случаи перехода коронавируса от человека на животное уже известны. За время пандемии неоднократно регистрировались случаи, когда домашние животные заражались COVID-19 от своих хозяев.
— Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь, — сказал Ван Линьфа.
По его словам, коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. В результате один из новых вирусов может стать новейшим коронавирусом Sars-CoV-3.
В качестве мер предосторожности специалист предложил тщательно отслеживать новые вирусы, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, проводить исследования и разработать более надежную систему постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире, сообщает Straits Times.
В конце августа ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди спрогнозировал появление новых вариантов COVID-19, которые будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым