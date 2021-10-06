В Совбезе России заявили о попытках террористов использовать для атак лиц, зараженных COVID-19

В Совете безопасности России предупредили о новом «оружии» террористов. Как сообщил заместитель секретаря ведомства Юрий Коков, они предпринимали попытки использования зараженных COVID-19 лиц для инфицирования граждан.

«Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава», — рассказал Коков в интервью «Российской газете».

Кроме того, он отметил, что во время пандемии террористы активизировались в интернете, стали активнее вербовать там граждан. С помощью соцсетей они пытались дискредитировать действия властей по борьбе с распространением коронавируса и сформировать у населения «настроения растерянности и неопределенности».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Коков добавил, что в США провели социологические исследования. Их результаты показали, что в период всеобщей самоизоляции в интернете значительно выросла востребованность экстремистского контента, особенно среди молодежи. «Очевидно, что этот процесс влечет за собой расширение социальной базы радикалов в экстремистских и террористических целях», — считает представитель Совбеза.

В конце августа сообщалось, что в России с начала 2021 года увеличилось количество преступлений, связанных с публичным оправданием и пропагандой терроризма. Их стало больше на 50%.

Татьяна Демина