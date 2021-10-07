В Набережных Челнах все чаще прививаются переболевшие коронавирусом

В Набережных Челнах выросло число людей, желающих привиться от коронавируса после перенесенного заболевания. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

По словам медиков, они выбирают для прививки вакцины «Спутник V» или «Спутник Лайт».

Жительница Набережных челнов, 53-летняя Татьяна Титорова рассказала, что перенесла болезнь с 15%-ным поражением легких. Ее супруг болел тяжелее, а его мать и вовсе не пережила заболевание.

«Вокруг очень много заболевших людей. Боюсь за себя: есть хронические заболевания, не дай бог еще раз заразиться коронавирусом. Кто не болел, тот не поймет, насколько это страшно самому пережить, да еще и потерять кого-то из своих близких», — рассказала она.



В Татарстане от коронавируса привито 1 094 215 человек. За сутки прирост составил 2 128 человек.



Ольга Шагиева