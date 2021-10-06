Песков считает введение локдаунов «нежелательным сценарием»

Введение локдаунов в России является нежелательным сценарием, выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, регионы по отдельности принимают ограничительные меры на фоне роста заболеваемости.

Вчера появилась информация, что власти рассматривают варианты введения жестких ограничений вплоть до региональных локдаунов, ввода QR-кодов в 11 регионах России. В основном жесткие ограничения грозят регионам из Центрального федерального округа и Южного федерального округа.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ выработало меры по борьбе с COVID в России без локдауна. Меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны будут вводиться по решениям глав Роспотребнадзоров регионов РФ, а в отдельных случаях — главного санитарного врача России.



Ольга Шагиева