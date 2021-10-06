Матвиенко: общефедерального локдауна не будет

Общефедеральный локдаун из-за пандемии коронавируса в России вводиться не будет, об этом сегодня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — приводит ее слова ТАСС.

Матвиенко отметила, что не может быть и принудительной вакцинации от COVID-19.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что введение локдаунов в России является нежелательным сценарием.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера появилась информация, что власти рассматривают варианты введения жестких ограничений вплоть до региональных локдаунов, ввода QR-кодов в 11 регионах России. В основном жесткие ограничения грозят регионам из Центрального федерального округа и Южного федерального округа.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ выработало меры по борьбе с COVID в России без локдауна. Меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны будут вводиться по решениям глав Роспотребнадзоров регионов РФ, а в отдельных случаях — главного санитарного врача России.

Маргарита Головатенко