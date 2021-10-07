На Урале не будут принимать ПЦР-тесты для посещения COVID-free зон

В Свердловской области отказались от ПЦР-тестов с отрицательным результатом при посещении общепита, музеев, концертных залов, санаториев, тренажерных залов и других мест с массовым скоплением людей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

При входе в общественное место посетитель должен будет предъявить QR-кодом с портала» Госуслуги» с данными о сертификате вакцинации или перенесенном коронавирусе и паспорт.

«Необходимо отметить, что отрицательные результаты тестов ПЦР (при отсутствии информации о вакцинации или перенесенном недавно заболевании) не являются основанием для посещения таких зон», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее жителям Оренбургской области рекомендовали не покидать без важных причин свои населенные пункты, не приходить на массовые мероприятия и не собираться для семейных встреч с участием более десяти человек.



Ольга Шагиева