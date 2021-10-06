В Архангельской области ввели QR-коды для посещения общепита и массовых мероприятий

В Архангельской области вводятся QR-коды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство области.

Жители смогут попасть в заведения общественного питания и на массовые мероприятия только при наличии QR-кода или справки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что власти рассматривают варианты введения жестких ограничений, вплоть до региональных локдаунов, ввода QR-кодов в 11 регионах России.

Маргарита Головатенко