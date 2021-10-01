Главное к утру: исторический рекорд цен на газ в Европе, Россия на 9-м месте в таблице УЕФА
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 1 октября:
- В Европе цена на газ снова обновила исторический рекорд. В ходе торгов 30 сентября на бирже ICE она достигла $1 190 за 1 тыс. куб. м. В Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF достигла $1 187,45 за 1 тыс. куб. м, или €99 за МВт·ч. Так, показатель роста цены газа с начала дня составил более 13%.
- В КФУ одну из групп факультета журналистики Института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) перевели на дистанционное обучение. Такое распоряжение о переводе студентов на дистанционный формат подписал директор ИСФНиМК Дмитрий Щелкунов. Это связано с тем, что один из учащихся группы заразился коронавирусом. Вся группа имела контакт с заболевшим.
- Аспирантку Наталью Покровскую, обвинившую преподавателя и научного руководителя Наталью Тюрину в доведении до самоубийства, вымогательстве взятки и издевательствах, нашли в Москве. Студентку допросила полиция, она от своих обвинений в адрес Тюриной не отказалась.
- На паромной переправе Верхний Услон — Аракчино в Татарстане вытащили автомобиль Audi, опрокинувшийся в воду вместе с самосвалом КАМАЗ в результате ДТП. В салоне машины находился водитель — мужчина 1961 года рождения, он погиб, сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Его личность установлена. По предварительным данным, водитель в салоне был один. Известно, что мужчина направлялся из Верхнего Услона в Казань.
- На внеочередном собрании «Татнефти» 30 сентября акционеры компании одобрили дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 16,52 рубля на все виды акций. Реестр имеющих право участвовать во внеочередном собрании лиц был закрыт 6 сентября. Реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов, закроют 12 октября.
- Россия поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА после побед «Спартака» над «Наполи» в рамках группового этапа Лиги Европы (3:2). По итогам игры в Неаполе наша страна получила два очка и 0,4 зачетного балла (баллы делятся на количество стартовавших в еврокубках команд). Во вторник петербургский «Зенит» также одержал победу в Лиге чемпионов над «Мальме».
- Голикова заявила, что в России наступает сложный период в связи с ростом случаев заболеваемости COVID-19. Она попросила всех быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких.
- Савеловский суд Москвы арестовал преподавателя и политолога Бориса Кагарлицкого за организацию несанкционированного митинга. Его признали виновным по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч. 2 ст. 20.2. КоАП) и назначили арест на 10 суток.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым