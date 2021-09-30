Аспирантку КФУ, обвинившую профессора в доведении до самоубийства, допросила полиция

Аспирантку Наталью Покровскую, обвинившую преподавателя и научного руководителя Наталью Тюрину в доведении до самоубийства, вымогательстве взятки и издевательствах, нашли в Москве, сообщает издание «Ветер».



Студентку допросила полиция, она от своих обвинений в адрес Тюриной не отказалась.

Как заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров в беседе с изданием Daily Storm, в ходе проверки обвинения Покровской в адрес преподавателя не подтвердились. Все члены совета на защите диссертации поддержали ее работу.

Ректор сообщил, что ему неизвестны подробности взаимоотношений студентки и преподавателя, однако, по его словам, «публичных унижений не было».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне аспирантка кафедры международного и европейского права Казанского федерального университета Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора Наталью Тюрину в доведении до самоубийства, такое видеообращение она опубликовала на YouTube. Наталья Тюрина назвала информацию от аспирантки клеветой.

В Казанском федеральном университете после этого провели служебную проверку.

Маргарита Головатенко