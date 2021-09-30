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Аспирантку КФУ, обвинившую профессора в доведении до самоубийства, допросила полиция

20:58, 30.09.2021 5
Аспирантку КФУ, обвинившую профессора в доведении до самоубийства, допросила полиция
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аспирантку Наталью Покровскую, обвинившую преподавателя и научного руководителя Наталью Тюрину в доведении до самоубийства, вымогательстве взятки и издевательствах, нашли в Москве, сообщает издание «Ветер».

Студентку допросила полиция, она от своих обвинений в адрес Тюриной не отказалась.

Как заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров в беседе с изданием Daily Storm, в ходе проверки обвинения Покровской в адрес преподавателя не подтвердились. Все члены совета на защите диссертации поддержали ее работу.

Ректор сообщил, что ему неизвестны подробности взаимоотношений студентки и преподавателя, однако, по его словам, «публичных унижений не было».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне аспирантка кафедры международного и европейского права Казанского федерального университета Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора Наталью Тюрину в доведении до самоубийства, такое видеообращение она опубликовала на YouTube. Наталья Тюрина назвала информацию от аспирантки клеветой.

В Казанском федеральном университете после этого провели служебную проверку.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    Бабы.
    Одно слово.
    Мужики не лучше.
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  • Анонимно 30 сен
    Неадекватов нельзя брать в аспирантуру, увы. А ненависть СМИ к КФУ настолько велика, что о всякой ерундистике тут же надо раструбить...
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  • Анонимно 01 окт
    СКР должен проводить проверку и Генеральная прокуратура РФ. Тогда всё подтвердится.
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  • Анонимно 01 окт
    Довела до самоубийства, при этом аспирантка жива?
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  • Анонимно 09:39
    «Закат Ганиева» посмотрите И «Езжай в Узбекистан» Все сразу очевидно и понятно становится
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