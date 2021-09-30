Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие в размере 16,52 рубля на акцию

На внеочередном собрании «Татнефти» 30 сентября акционеры компании одобрили дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 16,52 рубля на все виды акций, сообщает «Интерфакс».



Реестр имеющих право участвовать во внеочередном собрании лиц был закрыт 6 сентября. Реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов, закроют 12 октября.

Уставный капитал «Татнефти» составляет 2 млрд 326 млн 199 тысяч рублей. Он разделен на 2 млрд 178 млн 691 тысячу обыкновенных и 147 млн 509 тысяч привилегированных акций номиналом один рубль. На выплату дивидендов «Татнефть» может направить 38,4 млрд рублей, что составляет примерно 50% от чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие (77 млрд рублей).

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В июне акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за 2020 год в размере 22,24 рубля на акцию.

Маргарита Головатенко